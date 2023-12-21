Израиль уничтожил сотни террористов на севере Газы

ЦАХАЛ нанес несколько результативных ударов в Газе. В ходе одной из операций было уничтожено несколько сотен террористов, в ходе другой – ликвидирован «центр принятия решений ХАМАС» в Газе.

Несколько сотен террористов ХАМАС силами ЦАХАЛ были ликвидированы на севере палестинского анклава.

«ЦАХАЛ вел ожесточенные бои, ликвидировав сотни террористов, разрушив инфраструктуру террористов и нанеся серьезный ущерб ХАМАСУ, который потерял контроль над этими районами»

– портал Ynet

Кроме того, был достигнут контроль над районами, находящимися в центре Газы, в которых расположен «центр принятия решений» ХАМАС.

«Лагеря центра состоят из густонаселенных гражданских кварталов, насыщенных инфраструктурой, которая составляет ядро террора ХАМАСА»

– портал Ynet