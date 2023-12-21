Израиль сказал, когда конец ХАМАС

В Израиле заявили о том, что победа над террористами ХАМАС не будет скорой. Также было подчеркнуто, что власти страны по-прежнему привержены решению ликвидировать всех террористов группировки.

Военные действия Израиля в палестинском анклаве, направленные на ликвидацию ХАМАС будут продолжаться «еще много месяцев». Об этом заявил глава Генштаба еврейского государства.

«У этой войны сложные цели, она ведется на сложной территории. Поэтому война будет продолжаться еще много месяцев. Сейчас мы концентрируем усилия на юге сектора Газа, в том числе на Хан-Юнисе. И мы продолжаем углублять достижения на севере сектора Газа»

– Герци Халеви

По его словам, для того, чтобы ликвидировать ХАМАС потребуется долгая и упорная борьба. Далее он подчеркнул, что власти страны по-прежнему привержены решению ликвидировать всех террористов ХАМАС.