ООН: Армения должна уважать территориальную целостность Азербайджана

Опубликовано: 6:50, 13 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Динара Хаирова

В ООН в ответ на "выборы президента" фейкового режима Еревана на азербайджанской территории выступили с призывом к Армении уважать территориальную целостность Азербайджана.

Заявление на фоне последних событий в Ханкенди сделал на брифинге пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Мы хотели бы напомнить о резолюциях Совета Безопасности ООН, подтверждающих суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, и призвать к их полному уважению"

– Дюжаррик

В минувшие выходные в Карабахе были организованы незаконные «выборы». Мировое сообщество выступило с осуждением данного мероприятия, которое вредит усилиям по стабилизации на Южном Кавказе.

“Генеральный секретарь настоятельно призывает активизировать усилия по долгосрочной нормализации отношений во имя безопасности и мира в регионе”

– представитель генсека