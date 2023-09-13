РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

ООН: Армения должна уважать территориальную целостность Азербайджана

Здание ООН в Нью-Йорке
© Фото: Динара Хаирова
В ООН в ответ на "выборы президента" фейкового режима Еревана на азербайджанской территории выступили с призывом к Армении уважать территориальную целостность Азербайджана.

Заявление на фоне последних событий в Ханкенди сделал на брифинге пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Мы хотели бы напомнить о резолюциях Совета Безопасности ООН, подтверждающих суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, и призвать к их полному уважению"

– Дюжаррик

В минувшие выходные в Карабахе были организованы незаконные «выборы». Мировое сообщество выступило с осуждением данного мероприятия, которое вредит усилиям по стабилизации на Южном Кавказе.

“Генеральный секретарь настоятельно призывает активизировать усилия по долгосрочной нормализации отношений во имя безопасности и мира в регионе”

– представитель генсека

Баку выразил признательность миру за осуждение &quot;выборов&quot; в Карабахе

Баку выразил признательность миру за осуждение "выборов" в Карабахе

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1315 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом.

Все новости

Видео

English version