Омск и Баку свяжет прямой авиарейс

Омск и Баку свяжет регулярный авиарейс. Вылеты начнутся я2 апреля. Время в пути - около трех часов.

Со 2 апреля открывается регулярное авиасообщение между Омском и столицей Азербайджана. Данный как данный рейс станет первым за последние 10 лет.

«Авиакомпания IrAero открыла продажу билетов на рейс Омск - Баку. Первый рейс в столицу Азербайджана состоится 2 апреля. Полетная программа заявлена до 22 октября»

– пресс-служба компании.

Открытие нового направления позволит как туристам, так и представителям бизнес-сообщества удобно и быстро добираться из Омска в Баку. Благодаря регулярным рейсам, путешественники смогут легко планировать свои поездки, отметили в пресс-службе компании.

Полет из Омска в Баку будет занимать около 3 часов. Авиакомпания IrAero предлагает комфортабельные самолеты современного типа, оснащенные всем необходимым для приятного путешествия.