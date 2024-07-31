Олимпиада в Париже: итоги 12-го дня

В Париже закончился 12-й день Олимпиады в Париже. По его итогам лидерство сохранили американцы. В тройку также входят Китай и Австралия.

На летних Олимпийских играх в Париже завершился 12-й день соревнований.

Азербайджан

Азербайджанский борец греко-римского стиля Хасрат Джафаров уступил в полуфинальной схватке представителю Украины Парвизу Насибову. Завтра Хасрат поборется за бронзовую награду.

Тхэквондист Гашим Магомедов стал обладателем серебряной медали на Олимпийских играх. В финале он проиграл южнокорейскому спортсмену Паку Тэдзюну.

Армения

Борец-классик Артур Алексанян проиграл в схватке за золото иранцу Мохаммаду Хади Сарави. Армянский спортсмен довольствовался серебром.

Другой борец из Армении Малхас Амоян стал бронзовым призером Игр. В утешительной схватке он одолел представителя Узбекистана Арама Варданяна.

Еще один армянский борец Славик Галстян завтра будет бороться в поединке за бронзу. Сегодня он уступил иранцу Саиду Мораду Эсмаэили.

Казахстан

Казахстанский борец греко-римского стиля Демеу Жадраев стал вторым на Играх. В финале он проиграл представителю Японии и довольствовался серебром.

Медальный зачет

По итогам 12 дня соревнований лидерство сохранила сборная США – 26 золотых, 34 серебряных и 32 бронзовых наград. Далее идет Китай, у которого 25 золотых, 32 серебряных и 17 бронзовых наград. Тройку лидеров зачета замыкает Австралия, завоевавшая 18 золотых, 12 серебряных и 11 бронзовых медалей.