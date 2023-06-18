Вестник Кавказа

Окружная дорога Григолети-Кобулети стала еще ближе к открытию

Закат на море
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Объездная трасса между Григолети и Кобулети в Грузии почти достроена. О новом открытом ее участке рассказали в Минрегионразвития Грузии.

Шестикилометровый отрезок дороги Григолети-Кобулети введен в эксплуатацию в Грузии, рассказали в Минрегионразвития страны.

"На участке Григолети - Кобулети магистральной дороги Восток - Запад к открытому в прошлом году пятикилометровому участку добавилась шестикилометровая магистральная дорога, на которой с сегодняшнего дня открылось движение автотранспорта"

– министерство

Григолети и Кобулети – курорты, они расположены на берегу Черного моря. Когда новая дорога откроется на 100%, по ней можно будет оперативно добраться из одной туристической локации в другую, причем магистраль будет скоростной.

О дороге Григолети-Кобулети

Строящаяся трасса будет иметь протяженность 14 км, ширина ее – 4 полосы. На дороге будут действовать:

  • 22 моста для пешеходов,
  • 4 авторазвязки и подземные переходы.

На конец 2023 года построено 11 км дороги. Оставшийся отрезок проложат в будущем году.

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