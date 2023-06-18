Окружная дорога Григолети-Кобулети стала еще ближе к открытию

Шестикилометровый отрезок дороги Григолети-Кобулети введен в эксплуатацию в Грузии, рассказали в Минрегионразвития страны.
"На участке Григолети - Кобулети магистральной дороги Восток - Запад к открытому в прошлом году пятикилометровому участку добавилась шестикилометровая магистральная дорога, на которой с сегодняшнего дня открылось движение автотранспорта"
– министерство
Григолети и Кобулети – курорты, они расположены на берегу Черного моря. Когда новая дорога откроется на 100%, по ней можно будет оперативно добраться из одной туристической локации в другую, причем магистраль будет скоростной.
О дороге Григолети-Кобулети
Строящаяся трасса будет иметь протяженность 14 км, ширина ее – 4 полосы. На дороге будут действовать:
- 22 моста для пешеходов,
- 4 авторазвязки и подземные переходы.
На конец 2023 года построено 11 км дороги. Оставшийся отрезок проложат в будущем году.