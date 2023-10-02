Огромную плантацию наркотиков нашли полицейские в Ходжалы

В Ходжалинском районе Азербайджана найдено множество плантаций, где выращивались наркотики. Детали озвучили в МВД Азербайджана.
Плантации наркотиков были обустроены в период до локальных антитеррористических мероприятий в Ходжалинском и других районах Азербайджана, контроль над которыми был восстановлен в результате локальных антитеррористических мероприятий, сейчас полиция находит множество таких незаконных объектов, разбросанных в разных местах.
По словам главы пресс-службы МВД АР Эльшада Гаджиева, в частности, площадь одной из таких плантаций, расположенных в Ходжалы, превысила 100 га.
"Эти факты и проведенные здесь экспертные исследования позволяют говорить, что здесь были созданы условия для выращивания наркосодержащих растений"
– представитель министерства
Он напомнил, что Баку ранее много раз поднимал данную тему на международном уровне.