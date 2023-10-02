Огромную плантацию наркотиков нашли полицейские в Ходжалы

Опубликовано: 15:09, 2 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Ходжалинском районе Азербайджана найдено множество плантаций, где выращивались наркотики. Детали озвучили в МВД Азербайджана.

Плантации наркотиков были обустроены в период до локальных антитеррористических мероприятий в Ходжалинском и других районах Азербайджана, контроль над которыми был восстановлен в результате локальных антитеррористических мероприятий, сейчас полиция находит множество таких незаконных объектов, разбросанных в разных местах.

По словам главы пресс-службы МВД АР Эльшада Гаджиева, в частности, площадь одной из таких плантаций, расположенных в Ходжалы, превысила 100 га.

"Эти факты и проведенные здесь экспертные исследования позволяют говорить, что здесь были созданы условия для выращивания наркосодержащих растений"

– представитель министерства

Он напомнил, что Баку ранее много раз поднимал данную тему на международном уровне.