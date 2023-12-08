Один из лидеров ЕНД ушел из партии

Экс-депутат парламента Грузии Нугзар Циклаури объявил об уходе из "Нацдвижения". Свое решение он объяснил невозможностью ЕНД конкурировать с правящей партией.

Один из лидеров "Единого национального движения" и экс-депутат парламента Грузии Нугзар Циклаури покидает партию. Об этом он сам сообщил 13 декабря.

"Есть кипрский клуб или клан, и все управляется оттуда. Что трубят на Кипре, то трубы выкрикнут здесь. Это совершенно неприемлемая, антидемократическая история. Такая политическая сила не может конкурировать с правящей политической командой"

– Нугзар Циклаури

Он добавил, что деньгами деньги не победить.

Политик также отметил, что председатель ЕНД Леван Хабеишвили не является ее лидером, и нынешние руководители партии отвергли историю и традиции.

"Мы все прекрасно знаем, откуда управляется эта ситуация"

– экс-лидер ЕНД

Говоря о планах о будущее, он заметил, что на в январе или феврале следующего года состоится учредительное собрание партии, название которой пока не придумано.

Напомним, после того, как основатель "Нацдвижения" Михаил Саакашвили был арестован в 2021 году, в партии образовались два лагеря – Левана Хабеишвили и Ники Мелия.