Ника Мелия создает новую партию в Грузии

Грузинский оппозиционер Ника Мелия, ранее возглавлявший самую мощную партию противников власти "Единое национальное движение", теперь создает свою политическую организацию. Громкое заявление он сделал ночью.

Экс-глава "Единого нацдвижения" Ника Мелия решил создать собственную партию, об этом он сообщил в телеэфире.

"Я основываю свою партию, и эта партия сделает очень многое для грузинской демократии... Практически мы начинаем работать над этим вопросом с завтрашнего дня". – оппозиционер

В то же время он добавил, что для запуска новой партии предстоит выполнить серьезную и масштабную работу.

За несколько часов до громкого заявления политик сообщил, что покидает ЕНД. Впрочем, в конце ноября нынешний глава ЕНД Леван Хабеишвили заявил, что исключает Мелия из партии. Однако позже стало известно, что официально исключение мятежного оппозиционера оформлено не было.