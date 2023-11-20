"Единое национальное движение" ожидает апокалипсис – депутат

Ключевую оппозиционную партию Грузии "Единое нацдвижение" впереди ждут апокалиптические события. Такой прогноз дал депутат от правящей "Грузинской мечты" Бека Одишария.

Перспективы самого крупного игрока в грузинской оппозиции – партии ЕНД – оценили в правящей "Грузинской мечте". Пессимистичный для оппозиции прогноз дал депутат Бека Одишария.

"В целом я бы назвал это следующим образом: что посеешь, то и пожнешь. Они предсказывали и рисовали апокалиптические сценарии для всей Грузии, а сами получили настоящий апокалипсис в своей собственной партии"

– парламентарий

Раскол в рядах партии вызывает фигура ее председателя – Левана Хабеишвили. Часть партийцев считают, что ЕНД должен возглавлять Ника Мелия, так как Хабеишвили ведет политическую силу в тупик.

Одишария пояснил: неспособность нынешнего лидера руководить "Нацдвижением" была очевидна изначально. Теперь его ненавидят массово, причем настолько, что многие предпочли бы вообще убрать пост председателя партии, если это единственная альтернати