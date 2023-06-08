Одежда для туристов в Абхазии: за что придется заплатить штраф?

Опубликовано: 12:34, 8 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Вопрос "в чем ходить в Абхазии" скоро получит денежное воплощение. За неподобающую одежду в общественном месте туристам придется заплатить штраф.

Неподобающая одежда в Абхазии станет поводом для наложения штрафа - такой закон принял парламент республики.

Соответствующие изменения внесены в Кодекс об административных правонарушениях.

В пояснительной записке уточняется, что, несмотря на пользу, которую приносят бюджету Абхазии туристы, нельзя забывать и о менталитете абхазов и о необходимости воспитывать молодое поколение "в духе апсуара".

Авторы закона констатируют, что нередко отдыхающие не следят за своим внешним видом, появляясь в купальниках вне пляжа - в общественных местах. Туристы-мужчины надевают одни шорты, без футболки или майки.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Так одеваться в Абхазии не принято, и местные жители, причем как молодежь, так и старшее поколение, вынуждены делать замечания, из-за которых вспыхивают словесные конфликты и драки. В результате совершаются преступления, возбуждаются административные и уголовные дела.

"В связи с вышеизложенным и опираясь на опыт ряда стран-курортов, считаю необходимым внести в КоАП дополнение, запрещающее гостям и жителям Абхазии находиться в общественных местах одетыми неподобающим образом"

– законопроект

Штраф

Согласно документу, тем, кто придет в общественные места, кроме пляжей, в купальниках, плавательных шортах или обнаженным (совсем без одежды или с голым торсом) придется заплатить штраф - 6 тыс рублей, пишет Sputnik Абхазия.

Отметим, что закон начнет действовать 1 августа.