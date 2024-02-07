Очищением рек и водохранилищ Дагестана займутся власти республики

Прокуратура обязала два дагестанских ведомства очистить реки и водохранилища от мусора. В 2023 году была проведена проверка по факту загрязнения рек. Органы потребовали от администраций обустроить контейнерные площадки.

Минприроды и Минимущества Дагестана обязали очистить реки и водохранилища от мусора, с таким требованием выступила Махачкалинская межрайонная природоохранная прокуратура.

В ходе прошлогодних проверок было установлено, что две дагестанские реки, а также Чиркейское и Ирганайское водохранилища подверглись серьезному загрязнению.

Для обеспечения порядка на данных объектах прокуратура потребовала от администраций горных районов обустроить контейнерные площадки для накопления мусора.

Сейчас надзорный орган требует от Минприроды и Минимущества приобрести специализированную технику и очистить водные объекты от отходов производства и потребления.