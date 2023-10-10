Очередную опасную автозаправку обнаружили в Дагестане

Опубликовано: 14:04, 10 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Еще одна АЗС была признана опасной для потребителей в Дагестане. Не соответствующая требованиям безопасности станция действовала в Гунибском районе. Открыто уголовное дело.

Прокуратура Гунибского района выявила автозаправочную станцию, торговавшую пропаном вне необходимых условий, говорится на сайте надзорного органа Дагестана.

"Установлено, что на автозаправочной станции в с. Нижний Кегер в отсутствие технологических условий, осуществлялась реализация сжиженного газа "пропан", что создавало угрозу безопасности жизни и здоровью потребителей"

– прокуратура

Было открыто уголовное дело. Оно расследуется по статье о предоставлении небезопасных услуг. За расследованием будет наблюдать прокуратура.

Проверки АЗС в Дагестане

В общей сложности с момента страшного взрыва на СТО и АЗС в Махачкале в середине августа, унесшего 35 жизней, было проверено свыше 650 таких объектов. На сегодня по итогам проверок закрыты 150 АЗС, найдено 280 т неправильно хранившейся селитры.