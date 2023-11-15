Очередная группа беженцев из Палестины прибыла в Чечню

Вторая группа беженцев из Газы прибыла в Грозный. Также как и предыдущие гости Чечни они будут размещены в оздоровительном лагере.

Чечня принимает вторую группу жителей Газы, покинувших дома на фоне очередного витка эскалации конфликта между Израилем и палестинскими радикалами ХАМАС. Группа будет находиться в детском оздоровительном лагере.

Напомним, что в минувшую среду в республику прибыла первая группа жителей Газы. Вечером в одном из ТЦ Грозного была организована благотворительная акция. Гостей ждал ужин, а самых юных участников, еще и сладкие подарки.

В настоящее время в Газе было прекращено гуманитарное перемирие и возобновились боевые действия.