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Очередь в Крым стала намного меньше

Очередь в Крым стала намного меньше
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Очередь к Крымскому мосту со стороны Кубани за 12 часов сократилась с 425 до 127 машин, время ожидания в ней составляет всего один час.

Очередь автомобилей к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края уменьшилась до 127 машин, сообщает оперативный Telegram-канал о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

"В очереди со стороны Тамани (на 8:00 мск) находится 127 транспортных средств. Ожидание около получаса"

- официальный Telegram-канал КРЫМСКИЙ МОСТ

Со стороны Керчи затруднений в пересечении моста нет, отмечено в сообщении.

Накануне вечером в 19 часов в очереди ждали проезда по Крымскому мосту 425 автомобилей, время ожидания составляло около двух часов.

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