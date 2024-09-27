Вестник Кавказа

Обрушением потолка в школе в Северной Осетии заинтересовались в СКР

Обрушением потолка в школе в Северной Осетии заинтересовались в СКР
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
После обрушения потолка в школе в Северной Осетии возбудили уголовное дело. Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования.

Уголовное дело возбуждено после обрушения потолка в школе в селе Камбилеевское в Северной Осетии, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Ранее СУ СКР по республике организовало проверку. Пострадавших школьников доставили в клиническую больнице, они не нуждались в госпитализации.

Отмечается, что дело заведено по части 1 статьи 238 УК РФ. Кроме того, председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела.

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