Обрушением потолка в школе в Северной Осетии заинтересовались в СКР

После обрушения потолка в школе в Северной Осетии возбудили уголовное дело. Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования.
Уголовное дело возбуждено после обрушения потолка в школе в селе Камбилеевское в Северной Осетии, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
Ранее СУ СКР по республике организовало проверку. Пострадавших школьников доставили в клиническую больнице, они не нуждались в госпитализации.
Отмечается, что дело заведено по части 1 статьи 238 УК РФ. Кроме того, председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела.