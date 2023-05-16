Обновленный парламент Турции соберется на первое заседание

Опубликовано: 9:50, 16 мая 2023 (UTC+3 MSK)

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Вскоре в Турции пройдет первое заседание Генассамблеи парламента нового, 28-го созыва, которое временно возглавит Девлет Бахчали.

Первое заседание Генеральной Ассамблеи парламента Турции 28-го созыва, как ожидается, состоится под временным председательством лидера Партии националистического движения Девлета Бахчели.

Он – главный кандидат на пост исполняющего обязанности председателя Великого Национального Собрания (парламента) Турции. Этому способствует в первую очередь его почтенный возраст, передает турецкое информационное агентство "Анадолу".

По предварительным итогам, депутатский мандат в парламенте Турции получили 479 мужчин и 121 женщина. Правящую Партию справедливости и развития в парламенте будут представлять 30 женщин, Партию националистического движения – 4, партию İYİ – 6, Левую партию зеленых – 30, Рабочую партию Турции – 1 женщина.

В парламент 28-го созыва вошли депутаты различных специальностей: врачи, социологи, спортсмены, пилоты, преподаватели, фермеры, бизнесмены, журналисты и представители многих других профессий, однако лидируют в парламенте нового созыва адвокаты и инженеры.