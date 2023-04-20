Обитатели аквариума Алушты стали предсказателями

Три обитателя аквариума крымской Алушты стали местными "предсказателями" – прогнозы на новый 2024 год его посетители смогут получить от рыб и черепахи.

Сразу три обитателя аквариума Алушты стали местными "нострадамусами" - они выдают предсказания на новый 2024 год всем желающим, сообщил директор учреждения Виктор Жиленко.​

"В Алуштинском аквариуме можно получить оригинальные предсказания на следующий год от самого необычного ясновидящего кузовка-кубика, эта такая причудливая рыбка квадратной формы"

- Виктор Жиленко

Кроме того, предсказания выдают ​рыбка крылатка-зебра и черепаха, сообщает РИА Новости.

Конечно, говорить ни рыбы, ни черепаха не могут, поэтому обитатели аквариума выбирают одно из нескольких желаний посетителей, которое должно исполниться, добавил директор учреждения.