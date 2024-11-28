Вестник Кавказа

Нужны ли россиянам корпоративы на Новый год?

Нужны ли россиянам корпоративы на Новый год?
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Совсем скоро в России начнется пора предновогодних корпоративов. Аналитики компании HeadHunter выяснили насколько россияне в них нуждаются.

Российская компания интернет-рекрутмента HeadHunter провела исследование, темой которого стал предпраздничный корпоратив. Оказалось, что 27% россиян не хотят отмечать Новый год 2025 вместе с коллегами.

«27% работников по разным причинам отказались от посещения новогоднего корпоратива в этом году. Из них 2% заявили, что им не нравится отмечать праздники в присутствии руководства, 5% - не любят отмечать праздники с коллегами. 14% вообще всегда пропускают все корпоративы, а 6% считают, что сейчас не время для праздников»

- исследование

Сотрудники Башкирии, Московской, Нижегородской и Тюменской областей отказываются от корпоративов чаще других.

Около 75% жителей России все-таки стараются участвовать в корпоративах. Особенно активно это делают сотрудники из Воронежской и Волгоградской областей, Алтайского края и Иркутска.

«Больше других хотят повеселиться на новогодних елках топ-менеджеры (44%), юристы и бухгалтеры (по 41%), а также работники сферы искусства и масс-медиа (40%)»

- исследование

Меньше других на корпоративы ходят логисты, рабочий персонал и строители.

Подавляющее большинство респондентов также отметило, что променяли бы корпоратив на дополнительную премию.

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