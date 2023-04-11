Нуртлеу назвал Россию надежным союзником Казахстана

Опубликовано: 15:51, 11 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Сайт МИД России

Глава МИД Казахстана рассказал, как прошли его переговоры с российским коллегой. Для Мурата Нуртлеу визит в РФ стал первой поездкой за рубеж на новом посту.

Москва - это надежный союзник Астаны, заявил глава МИД РК по итогам переговоров с российским коллегой.

"Россия является нашим надежным союзником и ключевым экономическим партнером в евразийском регионе"

— Мурат Нуртлеу

Именно поэтому, указал дипломат, свой первый визит на новом посту он совершил именно в Москву.

Переговоры

Казахстанский министр также сообщил, что в ходе встречи с Сергеем Лавровым они обсудили все темы двусторонних отношений. В целом переговоры были результативными.

Нуртлеу подчеркнул, что участники беседы сошлись во мнении о том, что у сотрудничества Москвы и Астаны есть большой потенциал для дальнейшего развития.

"В конструктивном ключе мы также сверили часы по большинству пунктов региональной и международной повестки дня", - указал министр.

Глава МИД Казахстана добавил, что результаты переговоров позволяют утверждать: отношения между РФ и РК развиваются поступательно в духе стратегического партнерства.

Ранее в МИД РФ высоко оценили решение Астаны о том, что первой страной, куда отправится с визитом новый глава МИД, будет Россия. Планировалось, что министры обсудят вопросы двусторонней, региональной и международной тематики.

Напомним, в конце прошлого месяца руководитель Газпрома провел встречу с президентом Казахстана. Алексей Миллер и Касым-Жомарт Токаев встретились в Астане. На переговорах рассматривалось сотрудничество в области газа и возможное создание газового "тройственного союза", третьим участником которого станет Узбекистан.

Нуртлеу занял пост главы МИД Казахстана 3 апреля текущего года. Ранее он работал помощником президента, а также возглавлял его администрацию.