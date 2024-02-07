Нурмагомедова уволили из UFC

Абубакара Нурмагомедова исключили из ростера UFC. Россиянин дебютировал в организации в 2019. На его счету две победы и два поражения в промоушене.

Российский боец смешанного стиля Абубакар Нурмагомедов больше не является членом бойцовской организации UFC

Как сообщает UFC Roaster Track, спортсмен был исключен из ростера промоушена.

Нурмагомедов дебютировал в организации в 2019 году. Под ее эгидой он провел 4 поединка, два из которых проиграл. В своем последнем бою (июнь 2023 года) Абубакар проиграл бразильцу Элезеу Залески дос Сантосу.