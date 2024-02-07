Нурмагомедов выйдет в клетку в начале марта

UFC назвал дату поединка между Умаром Нурмагомедовым и Бекзатом Алмаханом. Спортсмены подерутся 2 марта на турнире в Лас-Вегасе.
Стала известна дата нового поединка бойца смешанных единоборств Умара Нурмагомедова.
Как сообщает пресс-служба UFC, россиянин выйдет в октагон 2 марта в рамках турнира в Лас-Вегасе.
Отмечается, что противником Нурмагомедова станет дебютант из Казахстана Бекзат Алмахан.
В UFC Умар провел 4 поединка, которые завершил в свою пользу. Всего на его счету 16 побед и ни одного проигрыша.