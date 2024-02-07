Вестник Кавказа
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Нурмагомедов выйдет в клетку в начале марта

Нурмагомедов выйдет в клетку в начале марта
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
UFC назвал дату поединка между Умаром Нурмагомедовым и Бекзатом Алмаханом. Спортсмены подерутся 2 марта на турнире в Лас-Вегасе.

Стала известна дата нового поединка бойца смешанных единоборств Умара Нурмагомедова.

Как сообщает пресс-служба UFC, россиянин выйдет в октагон 2 марта в рамках турнира в Лас-Вегасе.

Отмечается, что противником Нурмагомедова станет дебютант из Казахстана Бекзат Алмахан.

В UFC Умар провел 4 поединка, которые завершил в свою пользу. Всего на его счету 16 побед и ни одного проигрыша.

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