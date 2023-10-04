Нурмагомедов посоветовал блогеру Милохину прийти в ММА

Опубликовано: 4:34, 4 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов посоветовал блогеру Дане Милохину прийти в ММА. Ранее блогер изъявил желание подраться с одним из братьев Хабиба.

Российский боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов прокомментировал недавнее заявление блогера Дани Милохина.

Ранее Милохин изъявил желание сразиться в октагоне с одним из братьев экс-чемпиона UFC среди легковесов Хабиба Нурмагомедова.

В свою очередь Усман посоветовал ему для начала прийти в ММА, заслуженно занять свое место, а затем подраться с любым братом дагестанца.

Сам Милохин сообщал, что несколько месяцев познавал боевые искусства.