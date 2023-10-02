Российским любителям футбола покажут чемпионат Саудовской Аравии

Опубликовано: 19:50, 2 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: страница Криштиану Роналду в социальных сетях

В России теперь можно посмотреть матчи чемпионата Саудовской Аравии, куда этим летом переехало много звездных игроков. Трансляции доступны на сервисе Okko.

У любителей футбола в России появилась возможность смотреть чемпионат Саудовской Аравии. Эксклюизвным обладателем прав на показ матчей стал сервис Okko.

В сезоне 2023/24 он планирует каждую неделю показывать по три игры, первые трансляции состоялись в конце прошлой недели.

По словам главы спортивного направления Okko, они с энтузиазмом отнеслись к возможности приобрести права на показ первенства.

"Мы с большим энтузиазмом отнеслись к покупке прав на показ Саудовской Про-лиги, видя, сколько усилий прилагается к тому, чтобы турнир вышел на новый уровень. Благодаря количеству звездных игроков, теперь выступающих в чемпионате Саудовской Аравии, значение турнира на футбольной карте мира будет усиливаться. Теперь пользователи Okko могут смотреть и за игрой Роналду, Неймара, Хендерсона и Малкома"

– Олег Манжа