Вестник Кавказа

Новым вице-спикером парламента Грузии избрали Цилосани

Вице-спикер парламента Грузии Нино Цилосани
© Фото: сайт парламента Грузии
Нино Цилосани заняла пост вице-спикера грузинского парламента. До недавнего времени эту должность занимал Ираклий Чиковани.

Новым заместителем председателя парламента Грузии избрана Нино Цилосани. За ее кандидатуру на пленарном заседании проголосовали 85 парламентариев.

На посту вице-спикера она сменила Ираклия Чиковани, который две недели назад занял пост главы Минобороны республики.

Справка

Нино Цилосани родилась в Тбилиси 19 февраля 1982 года. Окончила Тбилисский государственный университет им. Джавахишвили. Является депутатом парламента Грузии 9-го и 10-го созывов.

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