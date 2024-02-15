Премьер-министра Грузии оставили без депутатского мандата

Члены парламента Грузии проголосовали за лишение депутатских полномочий Ираклия Кобахидзе. Вместе с ним депутатского мандата лишили главу Минобороны.
В Грузии лишили депутатского мандата премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе. Данный вопрос был вынесен на повестку сегодняшнего заседания парламента страны.
За прекращение депутатских полномочий Кобахидзе свои голоса отдали 86 членов Парламента.
Вместе с ним депутатских полномочий лишили главу Минобороны Ираклия Чиковани. За это проголосовали 78 парламентариев.
Напомним, в начале текущего месяца Ираклий Кобахидзе был утвержден на посту премьер-министра Грузии, а Ираклий Чиковани – пост главы Минобороны. Эти должности несовместимы со статусом депутата парламента.