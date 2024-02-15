Вестник Кавказа

Премьер-министра Грузии оставили без депутатского мандата

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе
© Фото: сайт правительства Грузии
Члены парламента Грузии проголосовали за лишение депутатских полномочий Ираклия Кобахидзе. Вместе с ним депутатского мандата лишили главу Минобороны.

В Грузии лишили депутатского мандата премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе. Данный вопрос был вынесен на повестку сегодняшнего заседания парламента страны.

За прекращение депутатских полномочий Кобахидзе свои голоса отдали 86 членов Парламента.

Вместе с ним депутатских полномочий лишили главу Минобороны Ираклия Чиковани. За это проголосовали 78 парламентариев.

Напомним, в начале текущего месяца Ираклий Кобахидзе был утвержден на посту премьер-министра Грузии, а Ираклий Чиковани – пост главы Минобороны. Эти должности несовместимы со статусом депутата парламента.

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