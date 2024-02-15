Зурабишвили намерена заблокировать закон об избрании главы ЦИК

Грузинские парламентарии приняли сегодня новые правила выбора главы ЦИК. Президент Грузии недовольна ими и собирается воспользоваться правом вето.

Президент Грузии собирается наложить вето на закон об избрании главы ЦИК, принятый сегодня парламентом страны. Об этом рассказали в администрации президента.

"Создался риск, что выборы проведет однопартийная, пристрастная и контролируемая правящей партией избирательная администрация, а это вызовет недоверие к процессу как в обществе, так и международном сообществе. Как неоднократно говорила президент Грузии, она наложит вето на поправки в избирательный кодекс, как и на любой закон, который не согласуется с европейским путем страны"

– администрация президента

Зурабишвили акцентировала внимание на том, что грузинские парламентарии приняли закон, который не был одобрен Венецианской комиссией. Она уточнила, что этот закон превращал бы комплектование комиссии в фиктивный процесс, подстроенный под интересы руководства страны.

Ранее сегодня члены парламента республики приняли поправки в избирательный кодекс, согласно которым для избрания главы ЦИК необходимо будет получать не 76 голосов из 150, а 90 голосов. Если же ни один из кандидатов не набирает необходимые 90 голосов, назначается повторное голосование, для победы в котором нужно заручиться поддержкой 76 парламентариев.