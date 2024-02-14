Грузия рекордно сократила число безработных граждан

В конце прошлого года в Грузии значительно уменьшилось число безработных граждан. Объем безработицы опустился до 15%. За три месяца прошлого года более 74 тыс граждан смогли устроиться на работу.

Грузия бьет рекорды по показателям безработицы.

В конце прошлого года республика смогла сократить число безработных граждан и опустилась до показателей в 15,3%. Об этом сообщает Национальная служба статистики Грузии.

За три последних месяца 2023 года число трудоустроенных граждан стало больше почти на 74,3 тыс человек. Таким образом, число работающих жителей увеличилось на 8% по сравнению с таким же периодом 2022 года.

При этом показатель безработицы среди мужчин выше, чем среди женщин. Уровень безработных мужчин составил почти 17%, а женщин – 13,5%.