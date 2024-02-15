Новым министром экономики Армении стал Геворг Папоян

Депутат Геворг Папоян стал главой Минэкономики Армении, сообщает пресс-служба правящей партии "Гражданский договор".
Его кандидатура была согласована сегодня на ее заседании. Оно прошло под председательством премьер-министра Никола Пашиняна.
Напомним, пост главы министерства освободился ровно 10 дней назад после добровольной отставки Ваана Керобяна. На следующий день он стал фигурантом уголовного дела, его подозревают в коррупционном преступлении. Сейчас Керобян находится под домашним арестом.
Геворг Папоян – биография
Новому министру экономики Армении 37 лет, он уроженец Арагацотнской области.
Папоян – выпускник Армянского государственного экономического университета, кандидат экономических наук, написал учебное пособие и множество научных статей, преподавал в АГЭУ.
До 2018 года Папоян работал в разных компаниях.
В декабре 2018 года был избран депутатом парламента, затем переизбран в НС в 2021 году. До последнего времени возглавлял постоянную комиссию по финансово-кредитным и бюджетным вопросам.
В конце 2022 года сначала вошел в состав Правления "Гражданского договора", а затем почти сразу занял пост зампредседателя.
Женат, воспитывает ребенка.