Вестник Кавказа

Новым министром экономики Армении стал Геворг Папоян

Новым министром экономики Армении стал Геворг Папоян
© Фото: Пресс-служба партии “Гражданский договор“
Министерство экономики Армении возглавил глава одной из комиссий парламента Геворг Папоян. Его кандидатура была утверждена правящей партией "Гражданский договор" сегодня.

Депутат Геворг Папоян стал главой Минэкономики Армении, сообщает пресс-служба правящей партии "Гражданский договор".

Его кандидатура была согласована сегодня на ее заседании. Оно прошло под председательством премьер-министра Никола Пашиняна.

Напомним, пост главы министерства освободился ровно 10 дней назад после добровольной отставки Ваана Керобяна. На следующий день он стал фигурантом уголовного дела, его подозревают в коррупционном преступлении. Сейчас Керобян находится под домашним арестом.

Геворг Папоян – биография

Новому министру экономики Армении 37 лет, он уроженец Арагацотнской области.

Папоян – выпускник Армянского государственного экономического университета, кандидат экономических наук, написал учебное пособие и множество научных статей, преподавал в АГЭУ.

До 2018 года Папоян работал в разных компаниях.

В декабре 2018 года был избран депутатом парламента, затем переизбран в НС в 2021 году. До последнего времени возглавлял постоянную комиссию по финансово-кредитным и бюджетным вопросам.

В конце 2022 года сначала вошел в состав Правления "Гражданского договора", а затем почти сразу занял пост зампредседателя.

Женат, воспитывает ребенка.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
2650 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Кто будет новым министром экономики Армении?

Кто будет новым министром экономики Армении?

Новым мэром Ессентуков стал Владимир Крутников

Новым мэром Ессентуков стал Владимир Крутников

Премьер Азербайджана поздравил нового коллегу из Казахстана

Премьер Азербайджана поздравил нового коллегу из Казахстана

Премьер-министром Казахстана стал Олжас Бектенов

Премьер-министром Казахстана стал Олжас Бектенов

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы