Кто будет новым министром экономики Армении?

Министерство экономики Армении может возглавить экс-министр ЕЭК – Артак Камалян. Именно его кандидатуру называют армянские СМИ как самый вероятный вариант. Прежний глава Минэкономики Армении Ваан Керобян ушел в отставку и стал фигурантом уголовного дела.

Армянские СМИ назвали имя самого вероятного кандидата на пост министра экономики Армении.

По информации "Грапарак", экономическое ведомство возглавит Артак Камалян.

Альтернатив ему, отмечает издание, фактически нет. Источники называют имена депутатов от "Гражданского договора" Геворга Папояна и Бабкена Туняна, однако Пашинян, полагает газета, не захочет лишать парламент грамотных законодателей.

Артак Камалян – биография

Артак Камалян родился в 1970 году. Окончил сельскохозяйственный институт в Воронеже в 1990 году. Доктор экономических наук. До 2011 года занимался научной деятельностью в родном институте, занимал пост и.о. ректора. С 2011 по 2017 год работал в Елецком госуниверситете.

Политическая карьера началась с 2018 года, когда Камалян стал замминистра сельского хозяйства Армении. В 2019-2020 годах занимал пост замглавы Минэкономики.

С 1 февраля 2020 года Камалян работал в должности министра по вопросам промышленности и агропромышленного комплекса в ЕЭК. Он был назначен на четыре года, и его полномочия недавно истекли.