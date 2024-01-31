На бывшего главу Минэкономики Армении завели уголовное дело

В Армении предъявили обвинение Ваану Керобяну. Ранее на этой неделе он подал в отставку с поста главы Минэкономики.

Бывший министр экономики Армении Ваан Керобян, покинувший этот пост в среду, стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщили в Следственном комитете страны.

Дело касается злоупотреблений в процессе государственного тендера. Экс-глава ведомства стал восьмым фигурантом дела.

"Против Вагана Керобяна возбуждено уголовное дело"

– СК Армении

Напомним, уголовное дело по факту коррупции в министерстве экономики Армении было возбуждено в прошлом месяце. В рамках расследования был задержан один из заместителей глава ведомства. Обвинения также предъявили руководителю крупной ИТ-компании "Синерджи", ряду действующих и бывших сотрудников компании, в числе которых оказалась жена брата спикера парламента Армении.