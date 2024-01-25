Глава Минэкономики Армении: люди стали жить лучше, я – хуже 

Глава Минэкономики Армении сообщил об улучшении качества жизни граждан страны. При этом он подчеркнул, что лично он стал жить хуже.

Граждане Армении стали жить лучше. Такое заявление сделал 31 января глава Минэкономики страны Ваан Керобян.



"Жизнь граждан Армении существенно улучшилась. Бедность сократилась, средняя зарплата составляет 288 тыс драмов, что примерно на 14% больше, чем год назад. За год создано 37 тыс новых рабочих мест"

– министр экономики

Он подчеркнул, что за период с 2020 по 2023 год ВВП на душу населения, как следует из прогнозов МВФ, вырос до $8,2 тыс.

"Это почти в два раза больше по сравнению с $4267 в 2020 году. Это значит, что все люди стали лучше жить"

– Ваан Керобян

При этом он указал на то, что сам он стал жить хуже.

"Все люди стали жить лучше. Нет, не все. Я, например, живу гораздо хуже, чем до того, как стал министром"

– руководитель министерства

По его словам, его зарплата сейчас намного ниже той, которая у него была до того, как он стал министром.

