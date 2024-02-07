Глава Минэкономики Армении объявил о своей отставке

Ваан Керобян покидает пост главы Минэкономики Армении. Он возглавлял министерство с конца 2020 года.

Министр экономики Армении Ваан Керобян принял решение покинуть свой пост. Об этом он сам сообщил 14 февраля на своих страницах в социальных сетях.

"В течение этих трех с лишним лет я работал с преданностью, наполненный любовью к каждому жителю Армении. Я работал минимум шесть дней в неделю, в среднем с 8 утра до 9 вечера, всего использовал 15-16 дней отпуска за три года. Каждый день своей работы я проживал с доминирующим стремлением иметь сильную Армению. Я был решительным, честным и преданным Родине" – глава Минэкономики

Он подчеркнул, что в 2023 году ВВП республики вырос по сравнению с 2022 годом на 50% в драмах и на 100% в долларах.

"За этот период Армения поднялась со 112-го места на 86-ое по показателю ВВП на душу населения, мы впервые обогнали по этому показателю Азербайджан, Белоруссию и многие другие страны. Бюджетные программы Минэкономики увеличились с 12,5 млрд. драмов в 2019 году до 91 млрд. драмов для 2024 года. Резко возросли производительность труда, объем инвестиций и внешнеторговый оборот Армении" – Ваан Керобян

Глава ведомства обратил внимание на то, что во время его работы на посту главы министерства он много раз думал о том, что уйти с работы, но в конечном счете оставался на своем посту.

"Когда я вступил в должность министра 20 ноября 2020 года, была большая вероятность того, что останусь на этой должности всего несколько дней или месяцев. Вероятность смены власти была очень большой. За этот период из-за множества разногласий я много раз хотел уйти с работы, но брал себя в руки, чтобы довести до максимума ценность своей службы перед страной" – министр экономики

Он также поблагодарил премьер-министра Никола Пашинян за возможность послужить своей стране.