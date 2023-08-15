Новый раунд переговоров Азербайджана и Армении пройдет в сентябре

Опубликовано: 13:52, 15 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт МИД Азербайджана

Посол Армении по особым поручениям анонсировал скорые переговоры между Баку и Ереваном. По его словам, встреча по мирному договору должна состояться в сентябре.

Армянский посол по особым поручениям Эдмон Марукян сообщил о новом раунде переговоров между Азербайджаном и Арменией.

По его словам, представители Баку и Еревана обсудят мирный договор в сентябре. При этом место встречи он не раскрыл.

Последняя встреча на уровне министров иностранных дел Азербайджана и Армении проходила в июле в российской столице. До этого переговоры между главами ведомств состоялись в США.