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Новый раунд переговоров Азербайджана и Армении пройдет в сентябре

Новый раунд переговоров Азербайджана и Армении пройдет в сентябре
© Фото: сайт МИД Азербайджана
Посол Армении по особым поручениям анонсировал скорые переговоры между Баку и Ереваном. По его словам, встреча по мирному договору должна состояться в сентябре.

Армянский посол по особым поручениям Эдмон Марукян сообщил о новом раунде переговоров между Азербайджаном и Арменией.

По его словам, представители Баку и Еревана обсудят мирный договор в сентябре. При этом место встречи он не раскрыл.

Последняя встреча на уровне министров иностранных дел Азербайджана и Армении проходила в июле в российской столице. До этого переговоры между главами ведомств состоялись в США.

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