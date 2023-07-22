РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Новый прямой рейс появился между Россией и Узбекистаном

Новый прямой рейс появился между Россией и Узбекистаном
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Санкт-Петербург и Ургенч 24 июля свяжет новый прямой рейс. Полеты будут осуществляться раз в неделю.

Перевозчик Centrum Air в понедельник начнет выполнять рейсы между Ургенчем и Санкт-Петербургом. Первый рейс запланирован на 24 июля, летать между городами самолеты узбекского лоукостера будут раз в неделю. На регулярный рейс поставлен Airbus A320.

Вылет из Узбекистана утренний, в 08.00 с прибытием в Пулково в 11 утра, обратный рейс будет вылетать в 12.20 и прибывать в Ургенч в 18.50, информирует "Интерфакс".

Из Петербурга прямые рейсы есть в шесть узбекских городов, включая столицу и популярные у туристов Самарканд и Бухару.

Отметим, что месяц назад Centrum Air связал Ургенч и московский аэропорт Внуково.

Узбекский лоукостер Centrum Air начинает полеты в Москву

Узбекский лоукостер Centrum Air начинает полеты в Москву

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
555 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом

Все новости

Видео

English version