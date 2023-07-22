Новый прямой рейс появился между Россией и Узбекистаном

Опубликовано: 2:29, 22 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Санкт-Петербург и Ургенч 24 июля свяжет новый прямой рейс. Полеты будут осуществляться раз в неделю.

Перевозчик Centrum Air в понедельник начнет выполнять рейсы между Ургенчем и Санкт-Петербургом. Первый рейс запланирован на 24 июля, летать между городами самолеты узбекского лоукостера будут раз в неделю. На регулярный рейс поставлен Airbus A320.

Вылет из Узбекистана утренний, в 08.00 с прибытием в Пулково в 11 утра, обратный рейс будет вылетать в 12.20 и прибывать в Ургенч в 18.50, информирует "Интерфакс".

Из Петербурга прямые рейсы есть в шесть узбекских городов, включая столицу и популярные у туристов Самарканд и Бухару.

Отметим, что месяц назад Centrum Air связал Ургенч и московский аэропорт Внуково.