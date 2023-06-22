Новый парк в Кабардинке разобьют на месте мусорного полигона

Свалка в Геленджике превратится в парк. На месте старого полигона созданы пруды, вскоре начнется высадка растений. Площадь преображаемой территории превышает 13 га.
Стартовала рекультивация недействующего мусорного полигона в районе села Кабардинка в Геленджике.
На территории полигона, закрытого более пяти лет назад, уже появились
Дренажные системы и пруды, через несколько месяцев начнется высадка растений. Всего в порядок приведут больше 13 га.
«Первый этап ликвидации идет хорошими темпами. Осенью подрядчик приступит к биологическому этапу, в результате которого более 90% территории будет засажено растительностью»
– вице-губернатор Андрей Прошунин
Он уточнил, что также в настоящее ведутся работы по рекультивации свалок в нескольких локациях Краснодарского края, в том числе в столице региона.