Новый парк в Кабардинке разобьют на месте мусорного полигона

Опубликовано: 17:35, 22 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Свалка в Геленджике превратится в парк. На месте старого полигона созданы пруды, вскоре начнется высадка растений. Площадь преображаемой территории превышает 13 га.

Стартовала рекультивация недействующего мусорного полигона в районе села Кабардинка в Геленджике.

На территории полигона, закрытого более пяти лет назад, уже появились

Дренажные системы и пруды, через несколько месяцев начнется высадка растений. Всего в порядок приведут больше 13 га.

«Первый этап ликвидации идет хорошими темпами. Осенью подрядчик приступит к биологическому этапу, в результате которого более 90% территории будет засажено растительностью»

– вице-губернатор Андрей Прошунин

Он уточнил, что также в настоящее ведутся работы по рекультивации свалок в нескольких локациях Краснодарского края, в том числе в столице региона.