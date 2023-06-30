Новый город открыли в Туркменистане

Опубликовано: 10:44, 30 июн 2023 (UTC+3 MSK)

Город Аркадаг был торжественно открыт в Туркменистане накануне. На праздник приехал глава государства. Состоялся масштабный концерт, был дан салют. Вторая очередь строительства нового города уже началась.

Первого в Туркменистане "умный" город открылся накануне. Аркадаг вырос неподалеку от столицы республики.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прибыл на открытие нового города, также событие посетили гости из других стран, общественные деятели.

"В целом новый город Аркадаг стал одним из совершенных городов, с самыми благоприятными условиями для проживания, работы и отдыха"

– президент республики

Город назван в честь Гурбангулы Бердымухамедова, Аркадаг означает "Покровитель". Открытие состоялось в день рождения национального лидера туркменского народа. Также мероприятие пришлось на дни празднования Гурбан байрамы.

Праздничный концерт состоялся в Центральном парке Аркадага, в программу вошли музыкальные и танцевальные номера, конные шоу, лазерное и световое шоу. Завершением вечера стал яркий салют.

Аркадаг строится в две очереди, первая уже завершилась, а вторая стартовала 16 июня этого года. В городе уже появились больницы, образовательные и спортивные учреждения, есть собственный телеканал "Аркадаг" и футбольный клуб. В будущем население «умного» города составит более 70 тыс человек.