Вестник Кавказа

Новый год ограничит движение грузовиков в Краснодаре

Новый год ограничит движение грузовиков в Краснодаре
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Движение для большегрузов будет ограничено в Краснодаре в кануне Нового года. Это связано с подготовкой города к празднику.

В Краснодаре приняли решение ограничить движение фур по городу в дневное время в канун Нового года для подготовки к празднику. Соответствующий документ подписал мэр краснодарской столицы Евгений Наумов, передали в администрации города.

«В целях подготовки к празднованию Нового 2025 года, снижения транспортной нагрузки и повышения пропускной способности автомобильных дорог в Краснодаре рекомендуется (...) с 16.12.2024 по 31.12.2024 осуществлять перевозки грузовыми автомобилями с 22:00 мск до 6:00 мск»

- сайт администрации города

Для сотрудников полиции также выпустили рекомендации для работы перед Новым годом: они должны усиленно контролировать соблюдение ПДД водителями, включая правила грузоперевозок.

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