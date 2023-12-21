Новый год на Эльбрусе: программа и маршрут

Отметить Новый Год в компании Деда Мороза и Снегурочки, «зажечь» на танцполе под ритмы местных диджеев, и спуститься с горы на лыжах в костюме сказочного персонажа смогут гости курорта «Эльбрус». Развлекательные мероприятия продлятся до 7 января.

Уже сегодня на главном высокогорном курорте Кабардино-Балкарии стартует особая праздничная программа для отдыхающих. Все новогодние праздники вплоть до 7 января на специально оборудованной сцене напротив подъемников будут выступать диджеи, проходить спортивные и музыкальные конкурсы, анимационная программа с призами и подарками для самых активных участников.



На Ярмарочной площади поляны Азау расположилась праздничная резиденция Деда Мороза и Снегурочки. Здесь в особой атмосфере горных склонов можно будет загадать желание, сфотографироваться с Дедом Морозом и Снегурочкой, а в ночь на 31 января именно здесь пройдет главное празднование Нового Года.



Одним из самых ярких мероприятий грядущих праздников на Эльбрусе станет костюмированный массовый спуск по горнолыжной трассе. Он запланирован на 3 января.



Полная программа мероприятий и список площадок уже опубликована на сайте АО "Эльбрус Курорт".