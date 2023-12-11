Новый детсад с бассейном появился в Северной Осетии

В Северной Осетии открылся новый детсад, рассчитанный почти на три сотни мест. Родители уже могут записать своих детей, на данный момент зачислено три десятка малышей.

В поселке Заводской в Северной Осетии состоялось открытие нового детского сада с плавательным бассейном. Об этом сказано на сайте главы и правительства региона.

Торжественную церемонию посетил руководитель республики. Сергей Меняйло выразил удовлетворение созданными в дошкольном учреждении условиями. В частности, в рекреационной зоне детсада располагается уголок с предметами осетинского быта и народными инструментами.

Кроме того, в будущем планируется оборудовать тематический уголок, посвященный великому осетинскому поэту Коста Хетагурову.

В детсаду смогут единовременно находиться до 280 мальчишек и девчонок. Набор малышей уже начался, на данный момент зачислено более 30 детей.

"В новом двухэтажном здании есть все для комфортного пребывания и всестороннего развития детей: большой спортивный зал и помещение для музыкальных занятий, просторный пищеблок, 15 групп, в том числе ясельная. И главный сюрприз для дошколят – плавательный бассейн"

– пресс-служба