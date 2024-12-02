Вестник Кавказа

Новые власти Сирии гарантировали неприкосновенность посольствам в Дамаске

Новые власти Сирии гарантировали неприкосновенность посольствам в Дамаске
© Фото: сайт IRNA
Устроившая госпереворот в Сирии оппозиция обещает защитить иностранные дипмиссии в Дамаске от мародеров и террористов. Также она уже вышла на контакт с Москвой.

Сирийские оппозиционные силы, добившиеся сегодня утром государственного переворота в Сирии, не только берут силой под контроль города, но и налаживают дипломатические связи с иностранными партнерами Дамаска.

Как пишет ТАСС, источники в соседних с Сирией арабских государства рассказали, что оппозиция, взяв Дамаск, вышла на связь и пообещала обеспечить неприкосновенность оставшимся в сирийской столице дипломатическим миссиям. Напомним, что утром из Дамаска были вывезены дипломаты Ирана, Ирака и Армении.

"Руководство оппозиции гарантировало безопасность иностранных дипломатических миссий. В настоящее время посольства сохраняют неприкосновенный статус"

– источник ТАСС

При этом те же дипломаты признали, что события в Сирии развиваются непредсказуемо, и неясно, как долго можно будет доверять гарантиям сирийской оппозиции.

В то же время, источник РИА Новости в самой оппозиции поведал об установлении переговорной линии с российским руководством.

"В настоящее время у нас налажены каналы связи с российским правительством"

– источник РИА Новости

Посольство САР в Москве сняло сирийский флаг с фасада, но сообщило, что завтра будет работать в обычном режиме.

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