Новые власти Сирии гарантировали неприкосновенность посольствам в Дамаске

Сирийские оппозиционные силы, добившиеся сегодня утром государственного переворота в Сирии, не только берут силой под контроль города, но и налаживают дипломатические связи с иностранными партнерами Дамаска.
Как пишет ТАСС, источники в соседних с Сирией арабских государства рассказали, что оппозиция, взяв Дамаск, вышла на связь и пообещала обеспечить неприкосновенность оставшимся в сирийской столице дипломатическим миссиям. Напомним, что утром из Дамаска были вывезены дипломаты Ирана, Ирака и Армении.
"Руководство оппозиции гарантировало безопасность иностранных дипломатических миссий. В настоящее время посольства сохраняют неприкосновенный статус"
– источник ТАСС
При этом те же дипломаты признали, что события в Сирии развиваются непредсказуемо, и неясно, как долго можно будет доверять гарантиям сирийской оппозиции.
В то же время, источник РИА Новости в самой оппозиции поведал об установлении переговорной линии с российским руководством.
"В настоящее время у нас налажены каналы связи с российским правительством"
– источник РИА Новости
Посольство САР в Москве сняло сирийский флаг с фасада, но сообщило, что завтра будет работать в обычном режиме.