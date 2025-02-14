Вестник Кавказа

Новороссийск отметит 23 февраля салютом

Новороссийск
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
Артиллерийский салют прогремит в Новороссийске в воскресенье вечером. В полдень 23 февраля будет также дан "Выстрел памяти".

Власти Новороссийска поделились планами по празднованию Дня защитника Отечества. Градоначальник Андрей Кравченко поведал, что в полдень с крейсера "Михаил Кутузов" будет дан орудийный залп.

"Традиционная акция "Выстрел памяти" призвана напомнить о наших соотечественниках, которые ценою своей жизни обеспечивали мир и благополучие нашей страны"

– мэр курорта

Кроме того, в праздник планируется провести артиллерийский салют из тридцати залпов. Салют состоится в 21:00 в районе Западного мола.

Напомним, в этом году на 23 февраля в России нет дополнительного выходного - праздник выпадает на воскресенье, новая рабочая неделя начнется в понедельник.

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