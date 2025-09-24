Новое управление аппарата президента возглавил Вадим Титов

Президент России Владимир Путин назначил начальника нового управления аппарата президента по стратегическому партнерству и сотрудничеству – им стал гендиректор "Росатом – Международная Сеть" Вадим Титов.

Президент РФ Владимир Путин назначил Вадима Титова начальником управления президента РФ по стратегическому партнерству и сотрудничеству, говорится в указе президента.

"Назначить Титова Вадима Петровича начальником управления президента Российской Федерации по стратегическому партнерству и сотрудничеству"

- указ президента РФ

На данный момент Вадим Титов занимает пост генерального директора частного учреждения "Росатом – Международная Сеть", созданного для управления региональными центрами Росатома по всему миру. До этого он занимал должность руководителя регионального центра Госкорпорации "Росатом" по Центральной Европе.

Напомним, в конце августа президент России своим указом оптимизировал свою администрацию, упразднив управление по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами и управление по приграничному сотрудничеству. Вместо них в структуре аппарата президента было создано новое управление президента по стратегическому партнерству и сотрудничеству.