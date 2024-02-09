Новое министерство появится в Ингушетии

В Ингушетии в скором времени создадут новое министерство. Оно появится в результате слияния двух комитетов, один из которых курирует дела молодежи, а второй – дела туризма.

В Ингушетии объединят в одно министерство комитеты, курирующие дела молодежи и дела туризма. Об этом сказано в Telegram-канале главы региона.

"Мною принято решение объединить в одно ведомство комитет по делам молодежи Республики Ингушетия и комитет туризма республики путем преобразования в региональное министерство молодежной политики и туризма"

– Махмуд-Али Калиматов

Он подчеркнул, что цель слияния комитетов – оптимизация. По словам главы республики, должна также вырасти эффективность работы.