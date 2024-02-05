Ингушетия будет сама готовить кадры для своих предприятий

К осени в вузах и колледжах Ингушетии будут созданы отделения подготовки специалистов, которые нужны для местных предприятий - агрокомбината, предприятия по выращиванию клубники и завода по производству радиаторов отопления.

Правительство Ингушетии, завод по производству радиаторов отопления ООО "АТМ " и ООО "Агрокомбинат Сунжа" заключат соглашение о подготовке кадров и совместной подготовке специалистов нового формата для сфер промышленности и АПК на базе колледжей республики.

"Решение о соглашении с предприятиями принято по итогам встречи главы республики Махмуд-Али Калиматова с одним из крупнейших в регионе инвесторов и председателем совета директоров ООО "Агрокомбинат Сунжа " Хаджибикаром Алабаковым в Магасе"

- пресс-служба главы региона

Решат проблему дефицита кадров соглашения с заводом по производству алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления ООО "АТМ" и ООО "Агрокомбинат Сунжа", а отвечать за их реализацию будет зампредседателя правительства республики Индира Сагова, которая курирует сферу образования, передает "Интерфакс".

Эти меры позволят решить одну из ключевых проблем сферы промышленности. Упор будет делаться на практическую подготовку специалистов, а также на взаимодействие с будущими работодателями, это станет гарантией для выпускников трудоустройства по профессии, пояснили в пресс-службе.

Калиматов уже поставил задачу правительству оценить кадровые потребности предприятий Ингушетии и разработать меры по подготовке специалистов.

"Надо определить, именно в каких кадрах вы нуждаетесь, чтобы с учётом этого в наших колледжах целенаправленно обучали молодежь наиболее востребованным профессиям, студенты проходили производственную практику в организациях, соответствующих профилю их будущей специальности. Это неотъемлемый элемент учебного процесса"

- Махмуд-Али Калиматов

Будущих специалистов ждет не только расширенная программа обучения, но и знакомство с будущим местом работы: экскурсии, лекции с участием агрономов, энергетиков и инженеров, которые уже работают в сфере АПК и промышленности Ингушетии.