Школы Северной Осетии продолжают прирастать «Точками роста»

Углубить свои знания по химии, физике и биологии, а также конструировать роботов научатся ученики школ в Северной Осетии. Планируется, что в этом году в республике на базе сельских школ заработает 13 «Точек роста».

Образовательные центры естественно-научной направленности продолжают открываться на базе сельских школ в Северной Осетии. Планируется, что в этом году будет открыто 13 подобных заведений.

«13 „Точек роста“ откроем в этом году в сельских школах республики. Сегодня в Северной Осетии уже работают 125 таких центров образования. Объекты мы открываем по федеральному проекту „Современная школа“ нацпроекта „Образование“»

– глава региона Сергей Меняйло.

Далее он напомним, что на базе «Точек» создаются все условия для того, чтобы дети увлеклись робототехникой, могли поставить химические опыты. Также ведется углубленное изучение предметов по естественным наукам.