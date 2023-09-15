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Школы Кабардино-Балкарии получили новые "Точки роста"

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© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Кабардино-Балкарии заработали еще 37 "Точек роста", которые позволят ученикам даже самых удаленных школ региона получать качественное образование независимо от их места жительства.

Еще 37 школ в Кабардино-Балкарии сегодня получили современные центры образования "Точка роста", сообщает Минпросвещения республики.

Открытие новых центров обучения, которые дают школьникам обширные знания в области естественных наук и технологий, уже работают в 181 школе региона, а до конца 2024 года они откроются в каждой школе сельской местности и малых городов Кабардино-Балкарии, всего планируется открыть еще 13 таких центров, передает "Интерфакс".

Также в Минпросвещения отметили, что такие "Точки роста" позволяют детям получать современные и качественные знания, и это практически не зависит от того, в каких самых удаленных районах республики они живут.

На Ставрополье за год откроют 53 &quot;Точки роста&quot;

На Ставрополье за год откроют 53 "Точки роста"

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