Школы Кабардино-Балкарии получили новые "Точки роста"

Опубликовано: 20:40, 15 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Кабардино-Балкарии заработали еще 37 "Точек роста", которые позволят ученикам даже самых удаленных школ региона получать качественное образование независимо от их места жительства.

Еще 37 школ в Кабардино-Балкарии сегодня получили современные центры образования "Точка роста", сообщает Минпросвещения республики.

Открытие новых центров обучения, которые дают школьникам обширные знания в области естественных наук и технологий, уже работают в 181 школе региона, а до конца 2024 года они откроются в каждой школе сельской местности и малых городов Кабардино-Балкарии, всего планируется открыть еще 13 таких центров, передает "Интерфакс".

Также в Минпросвещения отметили, что такие "Точки роста" позволяют детям получать современные и качественные знания, и это практически не зависит от того, в каких самых удаленных районах республики они живут.