Новая подстанция разгрузит часть Алматы

В крупнейшем мегаполисе Казахстана Алматы завершилось строительство подстанции "Алмагуль", которая обеспечит бесперебойную подачу электроэнергии в Бостандыкский район города, сообщили в пресс-службе городского акимата.
"Необходимость в подстанции была вызвана частыми отключениями электричества в районе в связи с массовыми хаотическими застройками. Этот вопрос подняли жители Бостандыкского района в ходе встречи с акимом Алматы"
- акимат Алматы
Теперь в домах у жителей района, а это свыше 200 тыс человек, электричество будет постоянно – построена не только сама подстанция, но и проложены ее кабельные линии снабжения напряжением в 110 кВ, передает "АиФ-Казахстан".
Новый энергообъект не только покроет нагрузки потребителей южной части Алматы, но и обеспечит электричеством строящиеся и новые городские жилые комплексы и микрорайоны.