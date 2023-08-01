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Новая подстанция разгрузит часть Алматы

Новая подстанция разгрузит часть Алматы
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Казахстанские энергетики завершили строительство новой подстанции "Алмагуль", которая будет обеспечивать электроэнергией 200 тысяч жителей мегаполиса.

В крупнейшем мегаполисе Казахстана Алматы завершилось строительство подстанции "Алмагуль", которая обеспечит бесперебойную подачу электроэнергии в Бостандыкский район города, сообщили в пресс-службе городского акимата.

"Необходимость в подстанции была вызвана частыми отключениями электричества в  районе в связи с массовыми хаотическими застройками. Этот вопрос подняли жители Бостандыкского района в ходе встречи с акимом Алматы"

- акимат Алматы

Теперь в домах у жителей района, а это свыше 200 тыс человек, электричество будет постоянно – построена не только сама подстанция, но и проложены ее кабельные линии снабжения напряжением в 110 кВ, передает "АиФ-Казахстан".

Новый энергообъект не только покроет нагрузки потребителей южной части Алматы, но и обеспечит электричеством строящиеся и новые городские жилые комплексы и микрорайоны.

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