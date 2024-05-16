Новая Каледония станет автономным государством

Франция поддержала компромиссное решение политических сил Новой Каледонии о создании автономного государства с сохранением частичной зависимости от Парижа. Теперь на самой Новой Каледонии должен пройти всенародный референдум для провозглашения автономии.

Политические силы Новой Каледонии договорились сегодня на саммите во французском Буживале о провозглашении этой колонии Франции в качестве автономного государства. По данным западных СМИ, так разрешились споры между двумя группами новокаледонских политиков о будущем Новой Каледонии – одни хотели остаться в составе Франции, другие – получить полный суверенитет.

В итоге был найден компромисс, когда Париж признает Новую Каледонию в статусе отдельного государства, однако оно сохраняет зависимость от Франции по ряду направлений. Французский президент Эммануэль Макрон подтвердил, что Париж предоставляет Новой Каледонии широкую автономию.

Граждане Новой Каледонии получат национальные паспорта и будут, таким образом, иметь двойное гражданство, поскольку у всех из них есть паспорта Франции. У государства будет собственное Министерство иностранных дел.

Согласно официальным процедурам, теперь соглашение об автономии Новой Каледонии должен одобрить французский парламент, после чего в самом учреждаемом государстве необходимо провести всенародный референдум.

Напомним, что проблемы Новой Каледонии являются одним из направлений работы Бакинской инициативной группы, нацеленной на изживание колониального наследия во всем мире и обеспечение прав человека в нынешних де-факто колониях западных государств.