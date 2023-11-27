Новая группа беженцев из Палестины прибыла в Чечню

В Чечню прибыла третья группа палестинских беженцев. Она состоит из 10 человек. Прибывший на вокзал Грозного разместили в детском лагере «Горный ключ».

Еще одна группа палестинских беженцев прибыла сегодня в Чечню, сообщает пресс-служба МЧС республики.

Группу из 10 человек встретили на вокзале Грозного. Трех человек разместили в детском лагере «Горный ключ», где уже находятся 167 беженцев. Остальных приютил у себя житель Аргуна Ахмед Шахидов.

Сам житель города заявил, что является другом прибывшей семьи, поэтому захотел помочь своим знакомым.

Стоит добавить, что власти создали для беженцев все условия, необходимые для комфортного проживания. Прибывшим в республику оказали медицинскую и иную помощь.